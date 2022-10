Neymar lijkt voor assist van het jaar te zorgen, maar PSG-ploegmaat Kylian Mbappé verprutst het feestje

PSG was dit weekend met 4-3 te sterk voor Troyes en staat na dertien speeldagen alweer vijf punten los in de Ligue 1. Grote man van de dag was Lionel Messi, maar het was Neymar die de show probeerde te stelen in Parijs. De Braziliaan leek Kylian Mbappé een doelpunt voor te schotelen met een waanzinnige assist, maar de Fransman verzuimde de unieke kans af te maken.