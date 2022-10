De supporters van Lierse hielden zondag een erg bittere nasmaak over aan hun uitje naar RWDM. Naast de zware 3-0 nederlaag die de Pallieters in Molenbeek te slikken kregen, joeg vooral het optreden van de federale politie de geel-zwarte aanhang in de touwen. Die controleerde zonder bijzijn van de fans de supportersbussen. Achteraf bleek 400 euro ontvreemd.