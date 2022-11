Takeaway tip: Hasselts zaakje serveert alle Thaise toppers: “Mijn klanten zijn als familie”

De Thaise Sukanya Geeraerts werkte zelf twee jaar in een Thais restaurant in Hasselt toen ze begon met een foodtruck. “De foodtruck was meteen een succes, het jaar nadien had ik al een volgeboekte agenda. Maar helaas werd door de coronacrisis alles afgelast”, zegt ze.

Zo kwam het idee om een Thai Take Away te openen. Ze wist immers uit haar horecaervaring dat Hasselaren de gerechten uit het land van de glimlach en de rijst wel weten te smaken. Zo vond een leegstaande shop op een goede locatie in de Willekensmolenstraat. En zo ontstond Juni Thai Foody. “Vrienden noemen me ‘Juni’, vandaar de naam.”

© Juni Thai Foody

De kaart is uitgebreid met Thaise soepen, rijst- en noedelgerechten, varkensvlees, eend en nog veel meer. De bestsellers op de takeawaykaart: de Pad Thai Kip (14 euro). “Moo Krob (25,5 euro), of crispy pork, is ook erg in trek bij de klanten”, zegt Sukanya.

Juni Thai Foody opende twee jaar geleden. “Mocht de kans zich ooit voordoen, droom ik zeker van een eigen restaurantje. Maar ik wil vooral de klanten een goed gevoel geven en een glimlach op hun gezicht toveren. Samen met mijn team verwelkom ik klanten alsof het familie is. Ik kook vanuit het hart en wil authentieke Thaise gerechten bereiden. Wij zijn in Thailand gewoon om héél pikant te eten. Hier mag het ietsje minder, anders kunnen jullie het niet eten.” (lacht)

Juni Thai Foody, Willekensmolenstraat 61 in Hasselt. Open: elke dag 10-21 uur, wo 16-21 uur. Je kan online of telefonisch bestellen, of gewoon binnenlopen. Info: www.junithaifoody.be