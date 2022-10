Loena Hendrickx krijgt in Angers vooral Zuid-Koreaanse concurrentie tijdens Grand Prix van Frankrijk

Plaats van afspraak is het Ice Park in Angers, in het departement Maine-et-Loire, 300 km ten zuidwesten van Parijs. Van de vijf tieners hebben de Zuid-Koreaanse Haein Lee (17) en Yelim Kim (19) de beste papieren om het Hendrickx lastig te maken. Met persoonlijke topscores van 213,52 en 213,97 komen beiden dicht bij Hendrickx, die een record van 219,05 heeft staan.

Het trio uit Japan, Mana Kawabe, Rino Matsuike en Rion Sumiyoshi, moet iets lager worden ingeschat. Door haar tweede plaats bij de wereldkampioenschappen in Montpellier, zeven maanden geleden, wordt er anders naar Hendrickx gekeken. Ze is er inmiddels aan gewend. Ook in Angers vervult ze de rol van favoriete in het veld van twaalf rijdsters.

Hendrickx begon het seizoen in september met een overwinning (208,05) in de Nebelhorn Trophy. In Oberstdorf liet ze de door haar vaste choreograaf Adam Solya, een in Antwerpen wonende Hongaar, ontworpen programma’s zien. Na die opwarmer volgde een periode van training, fine-tuning voor de echt grote toernooien.

© AFP

De Grand Prix van Frankrijk is de derde in een serie van zes krachtmetingen, afgerond met een finale, waarbij alleen door de Internationale Schaats Unie (ISU) uitgenodigde schaatsers (m/v) mogen meedoen. De eerste twee werden beheerst door Japanse rijdsters. Wereldkampioene Kaori Sakamoto won Skate America (217,61 punten) en het afgelopen weekeinde werd Rinka Watanabe eerste bij Skate Canada (197,59). Watanabe ging de Amerikaanse Starr Andrews en de Zuid-Koreaanse Young You voor. Met haar vrije programma sprong ze van de zesde naar de eerste plaats.

De ISU doet bij die invitaties overigens zuinig aan. Er wordt één trainingsdag berekend en na de wedstrijd is het snel wegwezen. Compensatie vormt wel de premie van 18.000 dollar (18.173 euro), die de winnares ontvangt. Dat zou een aardig geschenk zijn voor Hendrickx, die zaterdag, op de dag van de vrije kür, haar 23e verjaardag viert.