Prestaties op virtueel platform leveren Michael Vink (30) contract op bij UAE Team Emirates

Op deze in de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelde app viel Michael Vink volgens het team op met zijn sterke uitslagen in allerhande competities. Hij werd daarop uitgenodigd voor meer testen, en dat leidde tot een contract.

Voor hij zijn virtuele successen vierde, toonde Vink zich ook in het “echte” wielrennen. Zo won hij in 2012 de Nieuw-Zeelandse titel op de weg en werd hij drie jaar later nationaal tijdritkampioen. Hij reed al zijn hele carrière voor continentale teams.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mauro Gianetti, teambaas van UAE Team Emirates, geeft op de ploegwebsite meer uitleg bij de opmerkelijke transfer. “Hoewel hij vroeger enkele mooie resultaten behaalde op de weg, kwam hij echt in ons vizier met zijn prestaties op Whoosh. Onze renners gebruiken Whoosh soms als het door het weer niet mogelijk is buiten te trainen, en in sommige wedstrijden begon Michaels naam op te vallen bovenaan de rankings. Daarop werd contact gemaakt”, zegt Gianetti. “Het wielrennen evolueert constant en nieuwe innovaties als Whoosh stellen ons in staat nieuwe renners te ontdekken. Enkele jaren geleden was dit ondenkbaar.”

Vink, die ploegmaat wordt van Tim Wellens, zegt op zijn beurt “extreem dankbaar” te zijn voor de kans die hij krijgt. “Ik ga er volop van profiteren en kan niet wachten om te zien wat ik kan doen in het World Tour peloton.”