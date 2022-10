Wielericoon Alejandro Valverde zwaait af mef lof voor Remco Evenepoel: “Met voorsprong de beste renner ter wereld”

“Met wat hij momenteel aan het tonen is, als hij dat kan verderzetten op die manier, dan gaat Evenepoel zeker beter worden dan ik”, aldus de Spanjaard die in zijn carrière onder anderen de Vuelta, het WK en vier keer Luik-Bastenaken-Luik won. De koersen die onze landgenoot dit jaar allemaal op zijn naam schreef. “Wereldkampioen worden op die jonge leeftijd, plus de Vuelta winnen, Luik en San Sébastian… Dat is indrukwekkend.”

En dus is Valverde duidelijk. “Op dit moment is Remco Evenepoel de beste renner van de wereld. Tadej Pogacar is een exceptioneel coureur, maar Remco doet dingen die iedereen verrassen. Hij is met voorsprong superieur aan anderen. Op dit moment is hij de beste, met voorsprong.”