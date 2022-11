Waar eet … Zuhal Demir? “Je bent geen echte Vlaming als je niet af en toe een frietje gaat steken”

Lento in Hasselt

“Voor mij is weinig vlees eten een persoonlijke keuze en ik vind het ook niet noodzakelijk om smakelijk te eten. Lento is een van die restaurantjes die laat zien hoeveel lekkere vegan alternatieven er zijn. Qua prijs-kwaliteit zit dit restaurant zeker goed: overheerlijke gerechten aan kleine prijzen. De tartaar van wortel lax met avocado en zeewier is er heel lekker. Bovendien is dat een gerecht waar je thuis nooit aan zou beginnen.”

Zuivelmarkt 34 in Hasselt en Oude Koornmarkt 44A in Antwerpen. Open: di, wo en do 17.30-21 uur, vrij 17-22 uur, za 11.30-14 uur en 17-22 uur. Info: www.restaurantlento.be

Yolan Bamps en Tekla Vancleynenbreugel van Lento hebben inmiddels twee vestigingen: in Hasselt en in Antwerpen. — © Patrick De Roo

De Slagmolen in Oudsbergen

“Echt een legendarisch restaurant in Limburg. Alle gerechten hebben een Vlaamse inslag en zijn bovendien prachtig gedresseerd. Het klinkt erg cliché, maar de dame blanche is er echt héél goed. Het is vooral mooi om te zien hoe vader Bert trouw blijft aan zijn klassieke kookstijl, terwijl zoon Giel garant staat voor een moderne twist.”

Molenweg 177 in Oudsbergen. Open: ma, do, vrij, za (enkel diner) en zo (enkel lunch). Info: www.slagmolen.be

Peppe’s in Genk

“Wie Genk zegt, zegt natuurlijk ook Italiaanse keuken. Tijdens de lockdowns ging ik vaak afhalen bij Peppe’s. Voor mij voelde dat als een sterrenmaaltijd in eigen huis. De kaaskroketten met parmezaan zijn overheerlijk. Daar laat ik me geregeld tot verleiden. Ook de pizza’s zijn een aanrader, die kunnen ook mijn dochtertje Rozanne wel smaken. Als ik langsga, is het meestal ook voor een lange babbel met Inez, de supervriendelijke zaakvoerster die ook in de winkel staat.”

Peppe’s, Bochtlaan 2 in Genk. Open: ma, do, vrij, za en zo 8.30-20 uur. Info: www.peppes.be

© Peppe’s

Osteria Cellini in Maasmechelen

“Osteria Cellini heb ik ontdekt heb tijdens een van mijn werkbezoeken aan het Kasteel van Leut in Maasmechelen. Het restaurant ligt op wandelafstand van de prachtige dreef aan het kasteel en focust op eenvoudige, maar verrukkelijke Italiaanse gerechten. Het authentieke spreekt me er enorm aan: alleen al om de ervaring, de fantastische bediening en de lange tafel in het midden moet je ernaartoe.”

Sint-Pietersstraat 46 in Maasmechelen. Open: wo, do, vrij en za 12-22 uur. Info: www.osteriacellini.com

© Luc Daelemans

’t Lekkerbekje in Genk

“Je bent geen echte Vlaming als je niet af en toe een frietje gaat steken. Zeker met een vierjarige dochter kan dat na een lange werkweek al eens voorkomen. Mijn favoriete frituur ligt op wandelafstand: pal in het centrum van Genk vind je ‘t Lekkerbekje. Ik heb ook altijd een vaste date met Rozanne als het kermis is in Genk. Een heerlijk kermisfrietje delen met elkaar, dat is échte liefde. Niet goed voor de lijn, maar af en toe mag je al eens vals spelen hé.” (lacht)

Stalenstraat 79 in Genk. Open: ma en di 16 uur-middernacht, vrij, za en zo 12 uur-middernacht. Wo en do gesloten. Info: www.facebook.com

Met dochter Rozanne op de kermis. — © RR

De Tievishoeve in Oudsbergen

“Ik ben fan van de korte keten, dus de Tievishoeve van boer Johan en zijn vrouw is een vast adresje voor mij. Ik shop er graag lekkere streekproducten op de boerderijmarkt en ook de bistro is een aanrader. Bovendien is het heerlijke hoeve-ijs echt wel een (fiets)ritje waard in de zomer. Het fietsroutenetwerk is trouwens vlakbij.”

Groenstraat 11 in Oudsbergen. Open: winkel ma, di, do en vrij 9 tot 18 uur. Za 9-17 uur en zo 13-17 uur, bistro ma, di en vrij 11-18 uur, za 11-17 uur en zo 13-17 uur. Info: ww.tievis.be