Een dag na de bevalling in de auto voelt Cindy zich al top. — © Raymond Lemmens

Ham/Hasselt

Ze waren net van de afrit van de E313 gereden, aan de Hasseltse Ikea. Vier pinkers op, auto aan de kant. En daar is Cindy Otten (36) uit Ham zondagochtend in alle vroegte bevallen van haar vierde kindje Janne. “Mijn man Nick was mijn persoonlijke vroedvrouw”, vertelt Cindy.