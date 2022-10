Schaatsfenomeen Jutta Leerdam geeft meteen visitekaartje af en waarschuwt: “Misschien kan ik nog wel veel harder”

Jutta Leerdam heeft zich bij kwalificatiewedstrijden voor de eerste reeks wereldbekerontmoetingen overtuigend geplaatst op de 1000 meter. De schaatsster van Jumbo-Visma was in Thialf met 1.13,53 veruit de rapste.

Leerdam bleef Antoinette Rijpma-De Jong (1.14,91) en Michelle de Jong (1.15,27) voor. De twee overige wereldbekertickets voor de Nederlandse schaatssters op deze afstand gingen naar Marrit Fledderus (1.15,31) en Isabel Grevelt (1.15,60). Femke Kok was de grootste verliezer. De rijdster van Reggeborgh eindigde als zesde en ontbreekt op de kilometer dus bij de eerste wereldbekerwedstrijen. Leerdam won eerder dit weekeinde de 500 meter. Op de 1500 meter eindigde ze als derde. Vooral op de korte afstand verbaasde ze zichzelf.

“Nou… Een beetje wel. Het is een snelle tijd, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar misschien kan ik nog wel veel harder. Ik merk dat mijn niveau omhoog is gegaan ten opzichte van vorig jaar”, aldus Leerdam. “Dat voelde ik gisteren tijdens de 1500 meter al, ik heb meer inhoud gekregen. Maar ook tijdens krachttrainingen merk ik dat ik sterker geworden ben. Hopelijk kan ik dit seizoen nog verder groeien, maar dat verwacht ik wel. Het is gewoon mooi dat dit mij, tijdens mijn eerste toernooi voor m’n nieuwe ploeg, al gelijk lukt. Helemaal op de 500 meter.”

Roest en Schouten

Patrick Roest heeft bij kwalificatiewedstrijden voor de eerste reeks wereldbekerwedstrijden ook de 10 kilometer gewonnen. De 26-jarige Lekkerkerker, die sinds dit seizoen uitkomt voor Team Reggeborgh, won tijdens de laatste rit van zijn grootste concurrent Jorrit Bergsma. Bergsma lag lange tijd voor, maar moest Roest in het slot toch voor laten gaan: 12.52,22 om 12.53,17.

Voor Roest is het al zijn derde zege van dit weekeinde. De nummer 2 bij de Olympische Spelen op zowel de 5 als 10 kilometer won in Thialf ook de 1500 en 5000 meter. Op de 5000 meter moest Bergsma, die deze zomer overstapte naar Jumbo-Visma, ook genoegen nemen met de tweede plek. Naast Roest en Bergsma plaatsten ook Mats Stoltenborg (13.01,83), Beau Snellink (13.03,58) en Kars Jansman (13.04,93) zich voor de wedstrijd op de 10.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary in december.

Irene Schouten heeft met overmacht de 5 kilometer op haar naam geschreven. De regerend olympisch kampioene op deze afstand zette een tijd neer van 6.52,19. Schouten was ruim zes seconden sneller dan nummer 2 Sanne in ’t Hof: 6.58,38. De derde plaats ging in 6.58,83 naar Merel Conijn. Arianna Pruisscher (7.05,09) en Joy Beune (7.05,79) plaatsten zich ook voor de eerste wereldbekerwedstrijd op de 5 kilometer, in december in Calgary.

Schouten won een dag eerder ook de 3 kilometer in Thialf. Direct daarna vertrok ze naar Enschede, waar ze in de avond ook de snelste was in de Marathon Cup.

Krol slechts vierde op 1000 meter

Thomas Krol is er niet in geslaagd de 1000 meter te winnen. De regerend olympisch kampioen op deze afstand moest genoegen nemen met de vierde plaats. Dat was wel voldoende om zich te plaatsen, want Nederland heeft per afstand vijf startbewijzen.

De zege ging naar Hein Otterspeer, in een tijd van 1.08,39. Talent Joep Wennemars werd tweede (1.08,41), voor de eveneens verrassend sterk presterende Louis Hollaar (1.08,46). Krol klokte 1.08,52 en het vijfde ticket ging naar Wesly Dijs in 1.08,90.

Marijke Groenewoud heeft de eerste massastart van het seizoen gewonnen. In Thialf was de rijdster van Team Zaanlander bij kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker samen met haar ploeggenote en regerend olympisch kampioene Irene Schouten veel sterker dan de andere deelneemsters.

Schouten liet de zege aan Groenewoud. De twee schaatssters vertegenwoordigen Nederland normaal gesproken bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Stavanger, komende maand. De nieuwe bondscoach Rintje Ritsma moet dat nog wel officieel beslissen.

Schouten won dit weekeinde in Thialf de 3 en 5 kilometer. Bij de mannen zegevierde Jorrit Bergsma.