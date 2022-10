Rotsblok stort neer op hotel in Kreta: slapende toeriste (45) verpletterd in haar kamer, zoon (9) levend vanonder puin gehaald

Een Sloveense vrouw (45) en haar 9-jarige zoon raakten bedolven onder het puin toen het rotsblok zondagochtend vroeg op hun kamer landde. Ruim vijftig brandweerlieden rukten uit: ze wisten de jongen – na ruim een uur zoeken – zwaargewond maar levend vanonder het puin te halen. De vrouw werd na nog eens drie uur zoeken bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis overgebracht, maar er kon geen hulp meer baten.

De 51-jarige echtgenoot van het slachtoffer lag in een andere kamer, en was ongedeerd. Het gezin zou zondag vertrekken uit het hotel in Agia Fotia, in het zuidoosten van het eiland.

© AFP