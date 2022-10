“Een traditie die we willen koesteren”: Remco Evenepoel en zijn Oumi vieren Hennadag in prachtige traditionele gewaden

Remco Evenepoel leeft al drie maanden op een wolk. Na zijn zege in de Vuelta en de wereldtitel stapte de ‘Aerokogel uit Schepdaal’ een maand geleden in het huwelijksbootje met zijn Oumi Rayane. Nu ze net terug zijn gekeerd van hun huwelijksreis in de Malediven staat er alweer een feest op het programma: Hennadag. En naar Marokkaanse traditie droegen meneer en mevrouw Evenepoel prachtige Oosterse gewaden.