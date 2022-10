Na de openingsuren verzamelde zondagavond een opvallend publiek in het Hasseltse Modemuseum: naturisten kregen er naakt een rondleiding. Op vraag van organisatie Naked Freedom, die vaak ook zonder kleren gaat wandelen, lasershooten of zwemmen. Het naakstrand is dan weer minder hun ding, zo blijkt uit recent VUB-onderzoek naar naturisme.