Premier De Croo feliciteert Lula met overwinning in Braziliaanse presidentsverkiezingen, net zoals Biden en Poetin

“Gefeliciteerd met uw verkiezing tot de volgende president van Brazilië”, tweette De Croo. “België staat klaar om samen met u te werken aan mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering en de versterking van de democratische waarden.”

De Croo verwijst daarbij expliciet naar het verstevigen van de democratie die nu wereldwijd onder druk staat, en dan specifiek in deze verkiezingen waar de stilte vanuit het Bolsonaro-kamp iedereen zorgen baart, laat de woordvoerder van de premier nog weten.

Ook internationale gemeenschap feliciteert Lula

Ook de Amerikaanse president Joe Biden feliciteerde Lula met diens overwinning, in wat hij “vrije, eerlijke en geloofwaardige” verkiezingen noemde. Ook de Franse president Emmanuel Macron feliciteerde Lula onmiddellijk, en zei te verwachten dat Frankrijk en Brazilië hun vriendschappelijke banden de komende tijd zullen aanhalen.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt uit te kijken naar de samenwerking met Lula en zijn regering. “Braziliaanse burgers gingen naar de stembus om hun nieuwe president te kiezen in een vreedzame en goed georganiseerde verkiezing”, aldus Borell. “Gefeliciteerd Lula met uw verkiezing!”

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft Lula gefeliciteerd met zijn derde termijn, en zegt te hopen op nauwere banden tussen Rusland en Brazilië. De uitslag laat volgens Poetin Lula’s “hoge politieke autoriteit” zien. Ook China feliciteert Lula met zijn verkiezingswinst.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski schrijft in zijn felicitatiebericht “te vertrouwen op een actieve samenwerking met een oude vriend van Oekraïne en in de versterking van het strategisch partnerschap”.

Klimaatverandering

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz meldt uit te kijken naar de samenwerking met Lula, met name op het gebied van handel en klimaatbescherming. De terugkeer van de oud-president wordt door Berlijn gezien als een overwinning voor democratie en klimaat. De ontbossing in Brazilië bereikte onder Bolsonaro een hoogtepunt, en Lula heeft gezegd zich te zullen inzetten voor het klimaat.

Ook andere leiders laten in hun felicitaties weten een samenwerking tegen klimaatverandering te zien zitten, onder wie de Britse premier Rishi Sunak en de Spaanse premier Pedro Sánchez. Sunak zegt uit te kijken naar de samenwerking, ook als het gaat over economische zaken en de democratie. Sánchez stelt in zijn felicitatie dat het succes van Lula ook “het succes zal zijn van het Braziliaanse volk”.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, feliciteerde Lula eveneens en kijkt er naar uit met hem samen te werken, met name op het gebied van de “dringende uitdagingen” wat betreft klimaatverandering, vrijhandel en voedselvoorziening.

Lula had in zijn overwinningsspeech opgeroepen tot internationale samenwerking met betrekking tot de bescherming van het Amazonegebied. Ook stelde hij te zullen streven naar een eerlijke wereldhandel in plaats van handelsovereenkomsten. Verder benadrukte dat hij dat het verbeteren van de situatie van de ruim 33 miljoen Brazilianen die momenteel hongerlijden erg belangrijk voor hem is.