Kamal Kharmach is al uitverkocht in Limburg, reserveer daarom snel voor deze eindejaarsshows

André Rieu staat op 8 januari in het Sportpaleis in Antwerpen. — © EPA-EFE

CABARET

Nele swingt het jaar uit

Nadat Geert Hoste en Michael Van Peel waren gestopt met jaaroverzichten, namen Bert Gabriels en Kamal Kharmach hun taak over. Nu waagt ook cabaretière Nele Bauwens zich op dit terrein. Zij maakt er een muzikale eindejaarsconference van met The Whodads, een Belgische bigband met meesters van de mambo en stevige swing. (agr)

Nele Bauwens swingt het jaar uit, op 6/1 Casino via De Velinx Tongeren, op 19/1 Palethe Pelt en op 28/1 Muze Heusden-Zolder. Info: www.nelebauwens.be

KLASSIEK

Nieuwjaarsbrief met opera-aria’s

Casco Phil, de voormalige Belgische Kamerfilharmonie, heeft zoals gebruikelijk een muzikale nieuwjaarsbrief klaar. De focus ligt deze keer op opera’s van pakweg Mozart en Rossini. Sopraan Hanne Roos (foto) en bariton Martinez zijn de solisten. Wees gerust, de walsen, polka’s en marsen van Strauss zullen niet ontbreken tijdens deze tournee die maar één Limburgs adres aandoet. (agr)

Nieuwjaarsconcert, Casco Phil, op 21/1 De Velinx Tongeren. Info: www.cascophil.be

CONCERT

Een muzikaal jaaroverzicht

In 2021 heeft Otto-Jan Ham ook gezegd dat het het meest bijzondere jaar uit de muziekgeschiedenis was. Dat beweert hij ook van 2022, maar we weten ondertussen dat hij niet van de eerste leugen gebarsten is. Waar we zeker van zijn, is dat hij met een driekoppige band terugkijkt op het voorbije muziekjaar. (agr)

2022, het muziekste jaar ooit, Otto-Jan Ham & Band, op 1/12 De Zeepziederij Bree, op 14/12 De Kimpel Bilzen en op 21/12 Cinema Walburg Hamont-Achel. Info: www.maandacht.be

BALLET

Het ballet van de jaarwisseling

Een kerstgeschenk dat levend wordt. Daar draait het sprookjesballet De notenkraker rond. Vandaar dat deze voorstelling, voorzien van betoverende muziek van Tsjaikovski, vooral wordt opgevoerd in de eindejaarsperiode. Dit spektakel met een symfonisch orkest en meer dan honderd artiesten op het podium is drie keer in Vlaanderen te zien, waarvan één keer in Limburg. (agr)

Notenkraker, Prima Donna Events, op 3/1, Trixxo Theater Hasselt. Info: www.trixxo-theater.be

CONCERT

In walsmaat naar het nieuwe jaar

De composities van de familie Strauss horen bij nieuwjaar zoals de drie kussen om middernacht. Wie van dat repertoire zijn handelsmerk heeft gemaakt, moet dus wel touren met een tijdsgebonden programma. André Rieu doet dat natuurlijk, al komt hij deze keer alleen naar Antwerpen met zijn orkest, zijn solisten, zijn koor en dansers. (agr)

Nieuwjaarsconcert, André Rieu & Johan Strauss Orkest, op 8/1, Sportpaleis Antwerpen. Info: www.andrerieu.com