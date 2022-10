Inflatie in eurozone gestegen tot boven 10 procent, economische groei bijna stilgevallen

De inflatie in de eurozone is in de maand oktober gestegen naar 10,7 procent op jaarbasis. Dat blijkt woensdag uit een flashraming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In september lag de inflatie op jaarbasis nog op 9,9 procent. Maar door een verdere versnelling de voorbije maand, stijgt dat cijfer nu dus tot boven de 10 procent. Vooral de energieprijzen (+41,9 procent) en de prijzen voor voedsel alcohol en tabak (+13,1 procent) stuwen de inflatie.

In België bedroeg de inflatie volgens Eurostat 13,1 procent. De Europese dienst hanteert een andere berekeningswijze dan het Belgische statistiekbureau Statbel, dat het inflatiecijfer voor oktober vrijdag nog op 12,27 procent raamde.

Economische groei in eurozone bijna stilgevallen

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal dan weer nog nauwelijks gegroeid. De economische groei bedroeg nog 0,2 procent tegenover het kwartaal ervoor, bleek uit een flashraming. Het voorlopige cijfer is wel nog beter dan verwacht: analisten gingen ervan uit dat de econmische groei in de eurozone in de periode juli-september slechts 0,1 procent zou bedragen.

De flashraming is gebaseerd op de data van nog maar een tiental Europese landen. België is een van de landen waar de economie in het derde kwartaal kromp: -0,1 procent, zoals de Nationale Bank vorige week al had bekendgemaakt. Dat was de eerste krimp sinds eind 2020. Ook in Oostenrijk kromp de economie met 0,1 procent tegenover het voorgaande kwartaal, in Letland was er zelfs een daling van 1,7 procent.

De Italiaanse economie presteerde nog het best in de eurozone (+0,5 procent), terwijl Duitsland - de grootste economie van het eurogebied - volgens de voorlopige gegevens nog een groei van 0,3 procent op kwartaalbasis neerzette.

In het tweede kwartaal was de economie van de eurozone nog met 0,8 procent gegroeid op kwartaalbasis. Op jaarbasis (dus vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder) bedroeg de economische groei in de eurozone in het derde kwartaal nog 2,1 procent, maar dat is wel een halvering tegenover in het tweede kwartaal (toen: +4,3 procent).