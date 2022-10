Pas getrouwd: Guy en Inge in Beringen

Beringen

Guy Henri Moesen (55) uit Kuringen, uitbater Hemelbrug

Inge Snoeks (46) uit Heppen (Leopoldsburg), uitbater Hemelbrug

Kinderen: Marie (12) en Maya (9) (dochters van Guy) en Hector (9) (zoontje van Inge)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zijn bijna 7 jaar samen”, zegt Inge. “Guy vroeg me ten huwelijk na een verblijf in de Pyreneeën waar we een week lang ijsbaden namen en koudetherapie workshops volgden. Herboren kwamen we terug en vroeg hij me ten huwelijk.” (gnk)

