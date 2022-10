Sint-Truiden

Sander Munsters (35) uit Sint-Truiden, ingenieur gebouwtechnieken

Hannelore Peeters (33) uit Sint-Truiden, kleuterjuf aan VIA Tienen

Kinderen: Camille (4) en Casper (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We leerden elkaar kennen in 2015 als buurman en buurvrouw toen we plots samen in de lift stonden. De vonk sloeg vrijwel meteen over en vandaag wordt onze liefde geofficialiseerd met een huwelijk.” (jcr)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken