Slecht nieuws voor de Belgian Lions! Hans Vanwijn gaf via social media mee dat hij niet beschikbaar is voor de komende twee WK-kwalifictiewedstrijden van de Belgian Lions op 11 november in Turkije (Istanbul) en op 14 november in de Mons Arena versus Griekenland. “Ik neem een “break” en wens mijn ploegmaats vooral veel succes,” gaf Vanwijn, dit seizoen bij het Franse Nanterre aan de slag, op Instagram mee. (cpm)