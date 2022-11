Weinig muziekgroepen lijken de coronapandemie vlotter te hebben verteerd dan School Is Cool

Weinig groepen lijken de coronapandemie vlotter te hebben verteerd dan School Is Cool. Althans, zo uitgelaten en vitaal klinkt Brittle Dream, het vijfde album van de groep rond frontman Johannes Genard, die als laatste overblijft van de originele bezetting die in 2010 glorieus Humo’s Rock Rally heeft gewonnen. Na het profetisch getitelde Things That Don’t Go Right en de daaropvolgende lockdown ontwaakt School Is Cool met deze opvolger uit een broze droom. Die verklankt het herschikte Antwerpse kwintet in dertien sprankelende songs, gedragen door rijke arrangementen met de fraai uitwaaierende toetsenpartijen van Hanne Torfs in een glansrol. Een nummer als Touching People verraadt wat Genard de jongste jaren heeft gemist.

© RR

Toch leidt de woelige totstandkoming paradoxaal genoeg tot misschien wel de meest frivole School Is Cool-plaat. De drie vooruitgestuurde singles Comfort, Uh-Huh en Whisper on the Wind, stuk voor stuk fijne songs met snuifjes Arcade Fire en The War On Drugs, vormen een representatief voorsmaakje van de levenslust die van Brittle Dream spat. De retro brooddoos die de albumhoes siert, symboliseert dat de New Kids in Town van weleer ook twaalf jaar later bruisen van speelplezier. Zo cool kan school zijn!(gj)

‘Brittle Dream’, School is Cool, nu te beluisteren. Concert 07/11 in AB, Brussel