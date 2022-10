Europese tegenstanders: Leverkusen in degradatienood, Silkeborg verliest derde keer  op rij

Leverkusen, dinsdag tegenstander van Club Bruggein de Champions League, verloor met 2-0 bij RB Leipzig en blijft de op twee na laatste in de Bundesliga.

Anderlechtmoet donderdag winnen om door te stoten in de Conference League, maar waarom ook niet? Het loopt zelf nog niet over van vertrouwen, maar tegenstander Silkeborg is de laatste weken nog meer op de sukkel. Het verloor gisteren met 1-2 van Viborg – de club van Jesper Fredberg, die in beeld is om de sportieve cel van paars-wit te versterken. Het was al de derde nederlaag op rij voor Silkeborg, dat in de Deense competitie achterblijft met een 2 op 12 en is teruggezakt naar de vierde plaats. Het heeft tegen Anderlecht wel nog het thuisvoordeel.

AA Gentmoet donderdag thuis Molde kloppen, maar de Noorse competitieleider haalde wel nog eens uit. Het won met 1-4 bij Viking door goals van Fofana (2x), Knudtzon en Odegard.

Union Berlin, waartegen Uniondonderdag in de Europa League nog speelt, blijft leider na een late 2-1-zege tegen Mönchengladbach – goals van Behrens en Doekhi. (dvd)