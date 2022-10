Iedereen moordenaar? Zwartkomische ‘Inside Man’ zorgt ervoor dat je nagels meteen pak korter worden

Iedereen kan een killer zijn. Het enige dat nodig is, is een goede reden en een slechte dag. Het bewijs wordt geleverd in de zwartkomische miniserie Inside Man. Geloof je het? Neen. Geweldig? Ja.

Dat iedereen een moordenaar kan zijn, is de thesis van Britse showrunner Steven Moffat (Sherlock en Dracula). Moffat illustreert die in zijn vierdelige miniserie Inside Man, een thrillerkomedie over een domme dominee en een intelligente moordenaar. De door iedereen geliefde dominee Harry (David Tennant) krijgt van een getroebleerde parochiaan een USB-stick in handen.

Toeval wil dat Janice, de privélerares van Harry’s zoon Ben, de gruwelijke beelden op de stick te zien krijgt. Omdat ze ervan overtuigd is dat Ben de pedofiel in kwestie is, wil ze meteen naar de politie stappen. Harry, die zijn zoon wil beschermen, sluit haar op in de kelder. Niet veel later neemt een journaliste in de VS contact op met moordenaar Jefferson Grieff (Stanley Tucci) – die in afwachting van zijn executie voor Sherlock Holmes speelt – om haar vermiste vriendin Janice op te sporen.

(lees verder onder de trailer)

Moffat benadert zijn serie op de toon van Fargo. Je hebt hier ook mensen die niet per se slecht zijn, maar die de ene verkeerde beslissing na de andere nemen. Zodanig dat je al van bij de aanhef voelt dat de narratief als een neerwaartse spiraal zal evolueren. Moffat neemt daarbij een loopje met de geloofwaardigheid – meer nog, bepaalde verrassende wendingen zijn van de pot gerukt. Maar uiteindelijk maal je er niet om, omdat Inside Man nooit ernstig bedoeld is en bovendien heel spannend wordt. Ergens leef je mee met die waanzinnig wordende dominee die zichzelf wijsmaakt dat hij alles doet uit liefde.

Vooral de vierde episode zorgt ervoor dat je nagels een stuk korter worden. En dan is er nog die fantastische Stanley Tucci die in zijn kurkdroge stijl een heerlijke Hannibal Lecter-variant presenteert. Inside Man overtuigt je zeker niet dat alle doorgoede mensen in staat zijn tot heel slechte dingen, maar het gebeurt zelden dat je zoveel plezier beleeft aan een verhaal over mensen die reageren als volslagen idioten. Moet je zien! (cc)

‘Inside Man’ speelt nu op Netflix