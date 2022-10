Primeur voor Antwerpse zoo “na jaren in spanning af te wachten”: dierentuin verwelkomt vier Cubaanse rotsleguanen

Het is feest in de zoo van Antwerpen want voor het eerst ontvangen de verzorgers baby-rotsleguanen. Het is de eerste keer dat het koppel - de ouders - zich succesvol voortplant. “Na jaren in spanning af te wachten, boeken we eindelijk resultaat”, zegt verzorger Sam.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar enkele weken geleden zijn er voor het eerst kleine Cubaanse rotsleguanen geboren in Zoo Antwerpen, een unicum. Na een kweekprogramma van enkele jaren zijn de verzorgers nu enorm trots. “We leveren al jaren inspanningen om met de soort te kweken, maar dat wierp nooit eerder zijn vruchten af. Toen we merkten dat het vrouwtje plots een pak slanker was, kregen we het vermoeden dat ze eieren had gelegd”, zegt verzorger Sam trots. (Lees verder onder de foto)

© Zoo Antwerpen

Kwetsbare reptielensoort

Ondanks een leguanenei doorgaans vrij groot is, hadden de verzorgers toch moeite met ze te vinden. “We hebben even moeten zoeken, want ze had ze diep tussen de wortels van de beplanting begraven. Nochtans is het twee tot drie keer groter dan een kippenei”, lacht Sam. Daarna verplaatsten de verzorgers de vier eieren naar de broedmachine waarna het afwachten is. En deze keer was het prijs voor het 15 jaar jonge mannetje en het 16 jaar jonge vrouwtje. Voor de eerste keer dus. In de natuur worden de dieren gemiddeld 60 jaar. (Lees verder onder de video)

De zoo is blij met de komst van de vier jongen. Het noemt het goed nieuws voor deze kwetsbare reptielensoort. “Door landbouw, toerisme en uitbreiding van woongebied verkleint hun habitat en komt de soort steeds meer onder druk te staan”, staat te lezen op de website. “Dankzij deze succesvolle kweek dragen we bij aan een waardevolle bufferpopulatie in dierentuinen”, besluit Sam.

Derde oog

Wat kenmerkt zo’n rotsleguaan nu? Wel, ze hebben een lange staart en een rugkam, net zoals vele leguanen, maar daarnaast hebben ze ook een derde oog bovenop hun hoofd. Hiermee nemen ze schaduwen waar. Zo weten ze wanneer een hongerige roofvogel boven hen vliegt en voelen ze of het dag of nacht is.

De nieuwkomers zijn nu te bewonderen in de Nursery, de ruimte waar jonge dieren opgroeien, in het Reptielengebouw.

© Zoo Antwerpen