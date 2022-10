Belgen vallen voorlopig buiten de prijzen in Argentinië op WK skeeleren

De Belgische skeeleraars zijn de eerste twee dagen van de World Skate Games in Argentinië buiten de prijzen gebleven. De beste prestatie kwam op naam van junior Jorun Geerts, die op de puntenafvallingskoers over tien kilometer als achtste eindigde.

De wereldtitel ging naar de Colombiaanse Luna Vargas Rodriguez, voor Fernanda Moncoda uit Ecuador en Pei-Yuh Shih uit Taiwan. Op de 1.000 meter strandde Jason Suttels in de halve finale (tiende). Voor Fran Vanhoutte was die horde te hoog (negentiende). De titels waren voor respectievelijk Tsu-Cheng Chao en Meng-Ch Li uit Taiwan.

Beter verging het Vanhoutte op de afvalllingskoers over tien kilometer, waar ze negende werd. De winnares was Gabriela Rueda uit het in deze tak van sport dominante Colombia. Bij de mannen zegevierde de Fransman Martin Ferrié, Suttels werd zeventiende.

De World Skate Games is een mooie naam voor de wereldkampioenschappen skeeleren. Voor de derde keer organiseert de overkoepelende organisatie World Skate een kampioenschap, waarin op alle takken van skatesport titels worden verdeeld. De piste is gesitueerd in Vicente Lopez, niet ver van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Het uitzicht vanaf de Paseo de la Costa op de Atlantische Oceaan is schitterend, maar de baan zit vol hobbels en is daardoor lastig te berijden. Bovendien werd het programma als gevolg van regen door elkaar geschud. World Skate besloot in Buenos Aires dat de Games (nu 7.000 sporters) in 2024 in Italië worden gehouden.