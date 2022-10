Column Limburgs Landschap: Huppelende konijntjes

Je ziet ze steeds minder, huppelende konijntjes in de weides. Vroeger had ik elk jaar een nestje onder de composthoop in mijn tuin. Maar ik kan mij niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst was. Een ooit talrijk voorkomende soort lijkt ons langzaam door de vingers te glippen. Dat is toch mijn gevoel.Toch doen konijnen hun uiterste best om het tij te keren. ‘Kweken als konijnen’ is een terechte uitspraak. Mannetjes zijn na pakweg 8 maanden vruchtbaar, vrouwtjes zelfs al na een half jaartje. Daarna zetten ze hun konijnen-tinder op en is het datingtime van februari tot eind juli. De mannetjes zijn constant op zoek naar vrouwtjes die dan ook in die periode vier tot zes keer een nestje werpen. Gemiddeld zetten ze vijf jongen op de wereld. Blind geboren en diep verborgen in een zelf gegraven hol in de grond. Wel sterft bijna 75% van de jongen al in de eerste 3 maanden. Maar ze kunnen hun aangroei ook controleren. Bij voedselschaarste, te lage temperaturen of als er al te veel konijntjes rondhuppelen, worden een groot deel van de embryo’s in het lichaam van het vrouwtje afgebroken. Hun grootste vijanden zijn ziektes. Als er eens een periode is dat je toch wel wat konijnen ziet, wordt die vaak gevolgd door een terugval door een of andere aandoening die voor hen dodelijk is. Dat hun leefgebied steeds meer wordt ingenomen door bebouwing is ook niet echt bevorderlijk. Ik mis die kleine huppelaars in mijn tuin wel echt. Ze toverden met hun verschijning telkens weer een glimlach op mijn lippen. Bij mij zijn ze zeker welkom. Ik zet mijn tinder alvast in konijnen-modus.Foto's: Benny Odeur - Ronny Meekers - Guido Franssens