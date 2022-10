Vrouw in vorm Fem van Empel start nu alleen nog bij de profs: “Ik wilde een beetje onder de radar blijven, wel dat is mislukt”

De Nederlandse Fem van Empel, met vier wereldbekerzeges de sensatie van het nog prille veldritseizoen, rijdt voortaan alleen nog crossen bij de elite. Op haar 20e komt ze in principe nog in aanmerking voor wedstrijden bij de U23, maar haar team Pauwels Sauzen - Bingoal bevestigt maandag dat ze vanaf deze week, te beginnen met het EK in Namen, alleen nog in de elitecategorie uitkomt.

De Nederlandse wielerbond liet maandag al weten dat Van Empel op de Citadel in Namen bij de elite zal starten. In een persbericht van haar ploeg geeft de Nederlandse wat meer uitleg.

“Ik had voor het seizoen gehoopt om een beetje onder de radar aan de start van de kampioenschappen te kunnen komen. (lacht) Maar dat is een beetje mislukt. Het gaat heel goed. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. Mijn conditie is heel veel verbeterd, waardoor ik de stijgende lijn van vorig seizoen heb kunnen doortrekken. Ik kijk uit naar Namen: het is vrij technisch. En als het gaat regenen, wordt het helemaal een specifiek parcours. Ik ben benieuwd.”

© BELGA

Jurgen Mettepenningen, manager van Pauwels Sauzen - Bingoal, vult aan.

“Het was een logische keuze voor Fem en onze ploeg om op dit Europees kampioenschap bij de eliterensters te starten. Wie vier wereldbekermanches wint tegen de wereldtoppers van de elitecategorie, hoort in die categorie thuis. Mocht Fem de Europese trui winnen als elite, dan kan ze die bovendien een heel jaar dragen. Als belofte is dat niet het geval.”