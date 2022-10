Huurders in Tongeren krijgen verbod om gas te gebruiken tot installatie in orde is gemaakt

Zondag even voor 12 uur belden de huurders zelf naar de brandweer omdat ze een verdachte gasgeur in hun huis roken. De brandweer ging met een aantal voertuigen ter plaatse. Daar merkten de hulpverleners dat de gasinstallatie niet conform de huidige regels is en dus moest worden afgesloten. De huurders zitten nu zonder gas tot de verhuurder alles in orde heeft gemaakt. Pas wanneer de installatie bij een controle is goedgekeurd, kan er opnieuw gas worden verbruikt. mm