Heisa rond penalty tegen Real Madrid, ook Thibaut Courtois mengt zich: “Dit fluiten ze nooit in de Champions League”

Het duurde tot de 70ste minuut alvorens Vinícius Júnior de ban kon breken voor Real. Maar tien minuten later stond het alweer 1-1. Girona kreeg een strafschop voor een vermeende handsbal van Marco Asensio. Cristhian Stuani faalde niet en zette de eindscore op he bord.

Na afloop liet Asensio er weinig onduidelijkheid over bestaan wat hij van die beslissing vond. “De definitie van géén hands, zoals die aan het begin van het seizoen aan ons werd uitgelegd. Ongelooflijk wat er vandaag gebeurde”, aldus de Spanjaard met Nederlandse roots.

Asensio kreeg bijval van trainer Carlo Ancelotti. “Ik spreek niet graag over dit soort zaken, maar ik ga er hier toch iets van zeggen”, aldus de Italiaan. “Het is vrij duidelijk dat dit geen penalty was omdat de bal zijn hand niet raakt, maar zijn borstkas. Zijn linkerhand zit inderdaad in een vreemde positie en als de bal zijn hand had geraakt, dan kon er twijfel ontstaan. Maar dat was niet het geval, dat hebben ze gewoon uitgevonden. En dat heeft een invloed gehad op de partij.”

Verdediger Dani Carvajal vond het “ongelooflijk” dat de penalty gefloten werd, terwijl Thibaut Courtois - die zo opnieuw niet de nul kon houden in La Liga - ook vragen had.

“Tijdens de besprekingen met de scheidsrechters vertelden ze ons dat dit geen handsbal is als dit komt na een rebound via het eigen lichaam”, aldus de Rode Duivel. “Ik denk niet dat ze dit fluiten in de Champions League. Maar ze dachten dat het hands was en dat was het dan. Dit komt echt zelden voor. Soms is het hands, soms niet. We weten het ook niet meer.”

Er was ook nog discussie over de afgekeurde winning goal van Rodrygo. De Braziliaan leek op correcte wijze de 2-1 te scoren, maar werd teruggefloten voor een fout op de doelman.

“De tweede situatie is discutabeler”, zei Ancelotti daarover. “Als een doelman de bal in zijn handen heeft, kan je ervoor kiezen om te fluiten. Ik ga daar verder niet op in. Ik was meer verrast door die strafschop. Die werd op een cruciaal moment gegeven, want de wedstrijd was nagenoeg beslist.”

