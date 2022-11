De innerlijke rust in jezelf vinden. Ook al werd je jeugd overheerst door pijn, verdriet en angst. Hoe doe je dat? Fleur van Groningen schreef er een boek over: Voelen zonder filter. Onderstreep het woord ‘voelen’ maar. Want wat je in je leven ook probeert te ontlopen, het zal telkens terugkeren tot je bereid bent het te voelen.