Poptrio a-ha brengt muzikale ode aan Noorwegen

Bijna veertig jaar na de wereldhits Take on Me en The Sun Always Shines on TV voegt a-ha aan zijn discografie een elfde album toe. — © RR

Ook tieneridolen uit de eighties worden een dagje ouder. Bijna veertig jaar na de wereldhits Take on Me en The Sun Always Shines on TV voegt a-ha aan zijn discografie een elfde album toe. True North omschrijft het trio als een muzikale liefdesbrief aan Noorwegen, geïnspireerd door wat Bruce Springsteen op zijn Western Stars heeft gedaan. In twaalf odes aan hun thuisland laten die van a-ha zich ruggensteunen door het Arctic Philharmonic, een orkest dat subtiliteit, melancholie en grandeur toevoegt aan de loepzuivere falsetzang van de inmiddels 63-jarige frontman Morten Harket. Niet verwonderlijk dat Coldplay deze groep als een voorname invloed noemt. Zelfs zonder de bijbehorende film zie je bij de kamerbreed georkestreerde songs van True North spontaan de weidse arctische landschappen voorbijglijden. (gj)

‘True North’, a-ha, nu te beluisteren.