Knap! Zesde zege op rij voor Kim Mestdagh en Antonia Delaere in Italië

Kim Mestdagh en Antonia Delaere blijven met mooie prestaties in de Italiaanse Serie A1 uitpakken. Mestdagh (Schio) en Delaere (Venetië) realisseerden een zesde overwinning op een rij. Billie en Becky Massey wonnen in de Spaanse Lega Femenina en met Esutdiantes Madrid van Barcelona. Bij de mannen was er een vijfde opeenvolgende zege voor Ismael Bako met Virtus Bologna.

Mooi cijfer voor de Belgische dames in de Italiaanse Lega A1. Kim Mestdagh leidde immers met 10 punten, 4 rebounds, 2 assists Schio versus Faenza naar een zesde opeenvolgende overwinning: 103-69. Ook Antonia Delaere acteerde sterk, scoorde 16 punten en won met Venezia voor de zesde keer op een rij: 94-47 tegen Brixia. In de Spaanse Lega Femenina won Serena-Lynn Geldof (4 punten, 8 rebounds, 2 assists) met Zaragoza met 45-66 van Jaris. Billie (11 punten, 4 rebounds, 3 assists) en Beckey Massey (2 punten, 5 rebounds, 1 assist) wonnen met Estudiantes Madrid met 66-61 van Barcalona. Elise Ramette (1 rebound, 1 assist) verloor met Cadi La Seu met 55-62 van Leganus. In de Franse Pro A wonnen Julie Vanloo (6 punten, 2 rebounds, 6 assists) en Kyara Linskens (6 punten, 3 rebounds, 2 assists) met Montpellier en met 64-70 van Angers.

5 op 5 voor Ismael Bako in Italië, dertiger voor Ordana Kanda in Georgië In de Italiaanse Serie A was er een vijfde opeenvolgende zege voor Ismael Bako (2 punten, 1 rebound): 69-74 met Virtus Bologna versus Sassari. In de Franse Pro A won Hans Vanwijn (10 punten, 7 rebounds, 1 assist) met Nanterre met 103-95 van Gravelines. In de Duitse BBL presteerde Vincent Kesteloot (15 punten, 5 rebounds, 2 assists) sterk en zegevierde aan de zijde van Elias Lasisi (2 punten, 1 rebounds) met Heidelberg met 102-94 van Oldendburg. In de Litouwse LKL was er winst voor Tim Lambrecht (12 punten, 7 rebounds, 2 assists): 72-73 en met Nevezis en versus Garezdu. In de Israëlische Winner League verloor Andy Van Vliet (10 punten, 8 rebounds, 3 assists) met Bnei Hertzeliya en met 85-87 van Hapoel Haifa. Ordane Kanda pakte dan weer met een opmerkelijk cijfer uit. Met 33 punten, (10 op 14 shots, 7 op 8 vrijworpen), 5 rebounds en 7 assists was de Antwerpse guard de bezieler van de winst in de Georgische Superleague en van Titebi Tbilisi tegen Meage 69-96.