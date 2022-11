Onze boekentips vol literair talent: Yves Petry, Joël Dicker én Toni Coppers

Yves Petry, opgegroeid in Borgloon, won in 2011 de Libris Literatuur Prijs. — © Dirk Vertommen

Overal zit mens

Yves Petry

Bosbeheerder Kasper is van plan om een moord te plegen op tv-persoonlijkheid Max, iemand die volgens hem alles belichaamt wat er mis is met de wereld. Een virtuoze moordfantasie van Yves Petry, de schrijver die opgroeide in Borgloon en in 2011 de Libris Literatuur Prijs won.

Uitgeverij Das Mag, 250 blz., 22,99 euro

De zaak Alaska Sanders

Joël Dicker

Voor de vele fans van de Zwitserse romanschrijver komt er een einde aan het lange wachten. Elf jaar na de opgeloste moord op Alaska Sanders ontvangt de politie in het stadje Mount Pleasant een anonieme brief die het hele moordonderzoek op losse schroeven zet.

Uitgeverij De Bezige Bij, 608 blz., 25 euro

Zijn oorlog in de luwte

Tuur Devens

De Hasseltse auteur Tuur Devens heeft een boek geschreven over zijn schoonvader, een zwijgzame man die pas op zijn 86ste vertelde over wat hij als 16-jarige jongen had meegemaakt bij het begin van WOII. Het trauma zou een schaduw werpen op de rest van zijn leven.

Uitgeverij U2pi, 105 blz., 15 euro

Het schaarse licht

Nino Haratischwili

Nieuwe, vuistdikke roman van de Duits-Georgische succesauteur van Het achtste leven. Opnieuw duikt ze in de woelige geschiedenis van haar vaderland. Als drie Georgische vriendinnen elkaar terugzien in Brussel, worden ze gedwongen het verleden in de ogen te kijken.

Uitgeverij Meridiaan, 780 blz., 34,99 euro

Fabels

Jean de La Fontaine

Een nonchalante haas wordt ingehaald door een langzame maar gehaaste schildpad, een kraai die lijkt op Pavarotti laat zich uitkleden door een vleiende vos,... De beroemde fabels van De La Fontaine in een nieuw jasje, met tekeningen van Rébecca Dautremer en tekst van Beringenaar Ed Franck. Vanaf 6 jaar.

Uitgeverij Davidsfonds, 77 blz., 24,99 euro

Offer

Toni Coppers

Offer van de Truiense succesauteur speelt zich af in het reusachtige woud van Anlier ten zuiden van Bastenaken, waar geregeld jonge meisjes verdwijnen. Als twee jonge studentes zelf op onderzoek gaan voor hun crimepodcast, leiden alle sporen naar een klein dorpje in het bos.

Borgerhoff & Lamberigts, 340 blz., 22,99 euro