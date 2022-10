Ex-vriendin over relatie met Lil Kleine: “Ik was gewoon op, ik woog 45 kilo”

Jaimie Vaes was “gewoon op” tijdens haar relatie met rapper Lil Kleine. Dat vertelde de Nederlandse realityster zondag in het praatprogramma ‘Boerderij van Dorst’. “Heel mijn lichaam was gewoon één grote stressbal”, klonk het.

In februari lekten beelden uit waarop te zien is hoe Lil Kleine – echte naam: Jorik Scholten – het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed later aangifte van mishandeling.

Op een bepaald moment tijdens hun relatie woog de vrouw nog maar 45 kilo. “Ik had van de stress geen zin om te eten. Ik zat alleen maar met een sigaret in mijn mond.” De vrouw realiseerde zich “eigenlijk al heel snel” dat er iets mis was met hun relatie, en voelde veel schaamte. “Als iemand je uitkaffert waar iedereen bij is, dan voel je je gegeneerd.”

De realityster besloot haar relatie met Lil Kleine een paar maanden geleden te beëindigen. De “kopzorgen” zijn nu weg, vertelde Vaes, maar dat heeft lang geduurd. “Ik weet nog de eerste keer dat ik naar buiten moest: ik piste echt in mijn broek.”