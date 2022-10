“De afgelopen twee jaar zijn voor mijn familie heftig geweest”: Sihame El Kaouakibi doet Q&A met volgers op Instagram

Het afgelopen weekend konden volgers en niet-volgers van Sihame El Kaouakibi vragen naar haar insturen op Instagram. Mensen mochten alles vragen zolang het respectvol was. Maandagochtend verschijnen de eerste antwoorden op haar Instagram Stories. “Er zijn zoveel leugens verspreid, het is tijd voor de waarheid.”

Op onder andere deze vragen biedt El Kaouakibi nu en de komende dagen antwoord. Bekijk de antwoorden de komende dagen onder deze post.

Hoe was het om terug in het halfrond te wandelen?

“Heftig. Intens. Ik ben echt uit mijn lichaam moeten stappen om dit te kunnen doen. Je kan je daar moeilijk op voorbereiden. Het was ook een grote stap na bijna twee jaar isolement. Maar het voelde het juiste om te doen. De manier waarop het is gegaan, was heel pittig. De intimidaties en verwensingen bleven niet uit. Je kan proberen je erop voor te bereiden, maar de realiteit is toch altijd anders. Ik ben er in elk geval niet meer bang van en dat voelt als een bevrijding. Voor mij is dit een belangrijke stap om de volgende stappen te kunnen nemen.” (Lees verder onder de foto)

Hoe gaat het met je familie?

“De afgelopen twee jaar zijn voor de hele familie heel heftig geweest. Dat heeft zijn sporen nagelaten. Nu ik het gesprek opzoek en juist openheid wil geven (niet inhoudelijk want dat mag niet) zorgt dat voor onzekerheid uit angst dat de haat weer oplaait. Ik begrijp hun angst en voel veel liefde voor ze. Ik voel die angst ook, maar ik kan zo niet langer leven. Er zijn zoveel leugens verspreid en het is tijd voor de waarheid.” (Lees verder onder de foto)

Waarom ben je niet naar de commissie in het Vlaams Parlement gegaan?

“De commissie was achter gesloten deuren. Mijn zaak werd twee jaar publiekelijk gebracht zonder weerwoord, zonder een afgerond onderzoek of zonder een vonnis. Het voelde heel ongemakkelijk om dan plots, wanneer ik iets mag zeggen, enkel achter gesloten deuren te mogen spreken. Ik wil graag transparantie en dat kan enkel in de plenaire die elke woensdag live is voor iedereen. Zonder manipulaties of montages, maar de livestream werd afgesloten na mijn binnenkomst. Vandaar dat ik een dag later besloot om toch woord voor woord de tekst te brengen.”