Britse studie: “Auto op donkere plek parkeren verkleint kans op inbraak”

Dat dieven liever in het donker werken, lijkt vanzelfsprekend. Maar volgens een Brits onderzoek geldt die aanname niet als het gaat over inbraken in auto’s.

De onderzoekers analyseerden de misdaadcijfers op vier locaties in Groot-Brittannië waar de straatverlichting ingrijpend werd gewijzigd. Daarbij bleek dat het aantal diefstallen uit voertuigen met 44 procent daalde toen de straatverlichting tussen middernacht en 5 uur werd uitgeschakeld. De aanpassing leidde bovendien tot een toename van het aantal autodiefstallen in aanpalende straten die wél de hele nacht verlicht bleven, blijkt uit het onderzoek dat werd gepubliceerd in het Journal of Quantitative Criminology.

Volgens de onderzoekers neemt de kans op inbraak dus juist toe door je auto onder het licht van een lantaarnpaal te parkeren. De verklaring zou erin kunnen liggen dat met name ‘opportunistische’ dieven op donkere plekken moeilijker kunnen zien of er iets in de auto ligt. Het is voor dieven in het donker ook moeilijk te bepalen of ze er veilig kunnen werken, en is het zonder licht moeilijker om onderdelen te verwijderen.