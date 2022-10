NBA. Opluchting bij LeBron James en de LA Lakers, maar Donovan ‘Spida’ Mitchell zorgt voor ‘wauw-gevoel’ met beestige dunk

De Los Angeles Lakers hebben hun eerste overwinning in het nieuwe NBA-seizoen beet. In eigen huis zetten de Californiërs Denver opzij met 121-110.

De Lakers hadden hun eerste vijf competitieduels verloren en waren het enige team dat dit seizoen nog niet had gewonnen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie. Tegen de Nuggets kon de recordkampioen zondagavond dan toch eindelijk vieren. LeBron James (26 punten, 8 assists, 6 rebounds) en Anthony Davis (23 punten, 15 rebounds) waren de sterkhouders bij de thuisploeg. Ook de op de bank gestarte Russell Westbrook (18 punten, 8 assists, 8 rebounds) had een ruim aandeel in de overwinning.

Bij de bezoekers was tweevoudig en regerend MVP Nikola Jokic goed voor 23 punten en 14 rebounds.

De Lakers kunnen de rode lantaarn in de Western Conference nu aan Houston laten. De Rockets verloren zondag in Phoenix (124-109) voor de zesde keer in zeven wedstrijden. Denver (4w-3v) parkeert in de middenmoot van het klassement.

Kampioen Golden State trok de lijn van het matige seizoensbegin door. Op bezoek bij Detroit gingen de Warriors met 128-114 onderuit, ondanks 32 punten van Stephen Curry en 30 punten van Jordan Poole. Met amper drie overwinningen in zeven wedstrijden staat de titelverdediger voorlopig pas elfde in de westelijke conference.

De Cleveland Cavaliers wonnen met 121-108 van New York en staan knap tweede in de Eastern Conference met vijf zeges uit zes wedstrijden. Donovan Mitchell was, alweer, de grote man met 38 punten en 12 assists. En de beste dunk van de avond!