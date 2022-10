Los Angeles FC mag voor de eerste keer naar MLS-finale

In de finale van de Western Conference haalden ze het overtuigend met 3-0 van Austin FC. Cristian Arango opende op het halfuur de score voor het Californische team, op aangeven van Carlos Vela. Net voorbij het uur zorgde een owngoal van de Argentijn Maxi Urruti voor de dubbele voorsprong, Kwadwo Opoku zorgde in het slot nog voor de 3-0. Giorgio Chiellini verscheen aan de aftrap bij Los Angeles, Gareth Bale bleef de hele wedstrijd op de bank.

In de MLS-finale neemt Los Angeles FC, dat nog maar sinds 2018 in de Major League Soccer zit, het komende zaterdag op tegen de winnaar van de finale in de Eastern Conference. Daarin staan titelverdediger New York City FC en Philadelphia Union zondagavond nog tegenover elkaar.