91 procent van onderzochte Europarlementsleden heeft pesticiden in het haar: “Dit mag niet blijven duren”

Uit een haaranalyse bij 44 Europarlementsleden, journalisten en wetenschappers is gebleken dat 91 procent van de deelnemers pesticiden in het lichaam heeft. Dat meldt de ngo Pollinis, die het onderzoek voerde. Voor de Europese groenen toont de studie opnieuw aan dat de Europese wetten rond het gebruik van pesticiden strenger moeten.

Pesticiden kunnen het lichaam binnendringen via de inname van water of voeding, via de ademhaling of via contact met de huid. Om na te gaan hoe het met de aanwezigheid ervan in het lichaam gesteld is, voerde Pollinis in juni in het Europees Parlement een haaranalyse uit bij 30 parlementsleden en 14 journalisten en wetenschappers.

Het onafhankelijke Franse laboratorium IRES-Kudzu onderzocht de stalen op de aanwezigheid van 62 pesticiden en kwam tot de bevinding dat 40 van de 44 proefkonijnen residuen in het lichaam hadden, gemiddeld drie per persoon. Van de 27 verschillende pesticiden die ontdekt werden, mag meer dan de helft (55 procent) niet meer gebruikt worden in de Europese landbouw. De pesticide die de laboranten het vaakst aantroffen, was de insecticide 4,4 DDE. Dat is een metaboliet van 4,4 DDT, dat al sinds 1978 verboden is in de Europese Unie.

De derde meest gevonden pesticide, de insecticide transfluthrin, is eveneens verboden in de landbouw, maar mag wel nog voor huishoudelijke doeleinden gebruikt worden. Het toont volgens de Europese groenen nogmaals aan hoe betreurenswaardig het uitstel van de hervorming van de wetgeving rond chemische stoffen (Reach) is. De Commissie heeft onlangs aangekondigd dat die pas in het laatste kwartaal van volgend jaar verwacht moet worden.

Het Europees Parlement maakt zich wel op voor de behandeling van een verordening die het gebruik van pesticiden tegen 2030 moet inperken. “Deze analyse toont nog maar eens duidelijk de gezondheidsrisico’s aan waaraan we dagelijks worden blootgesteld. De helft van de gevonden pesticiden is verboden in de EU omdat ze toxisch zijn. Dit mag niet blijven duren”. reageert Sara Matthieu (Groen), die deelnam aan het onderzoek.