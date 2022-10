Werknemers van Chinese iPhone-fabriek slaan massaal op de vlucht voor coronalockdown

Het is niet duidelijk hoeveel mensen in de fabriek besmet zijn, maar de werknemers kregen meteen het bevel om ter plaatse te blijven. Het complex in Zhengzhou, in het oosten van China, is de grootste iPhone-producent in China, met tienduizenden werknemers. Uit vrees voor een lange lockdown sloegen velen van hen op de vlucht: op videobeelden op sociale media is te zien hoe tientallen werknemers de hekken rond de fabriek beklimmen om weg te raken.

China houdt nog steeds vast aan een streng ‘zero Covid’-beleid, tot onvrede van een aanzienlijk deel van de bevolking.