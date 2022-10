Hanne Desmet sluit in Montreal af met zesde plaats op 1.000 meter

Hanne Desmet is op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Montreal op de 1.000 meter als zesde geëindigd. De winnares van het olympisch brons zegevierde zondag in de B-finale. De A-finale leverde een overwinning op voor de Nederlandse Suzanne Schulting.

Desmet verwees in de B-eindstrijd de Duitse Anna Seidel gedecideerd naar de tweede en de Canadese Courtney Sarault naar de derde plaats. Ze was in de halve eindstrijd 22 honderdsten van een seconde te langzaam om zich voor de A-finale te plaatsen.

Als derde moest ze voorrang verlenen aan de Chinese Chutong Zhang, die in de andere halve eindstrijd derde was geworden. In de kwartfinales was Desmet keurig achter de Zuid-Koreaanse ster Minjeong Choi naar de tweede plaats geschaatst.

Haar jongere broer Stijn zag zondag af van een start op de 1.000 meter. Hij was zaterdag in de finale van de 1.500 meter gevallen en had daarbij een blessure opgelopen.