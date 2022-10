In twee weken tijd zijn er vier keer zoveel tijdelijk werklozen, en één provincie is absolute koploper

Sinds begin oktober kunnen werkgevers ‘energie’ inroepen om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. 784 bedrijven hebben ondertussen die stap gezet voor in totaal 41.226 werknemers in België, zo blijkt uit de recentste cijfers van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). In Vlaanderen gaat het 28.334 werknemers, met West-Vlaanderen als absolute koploper.

“West-Vlaanderen is in normale tijden een zeer welvarende regio met veel industrie en leveranciers die afhankelijk zijn van elkaar. Als er in die ketting een schakel breekt, heeft dat snel effect op anderen”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Bedrijven doen dit niet voor hun plezier. Productie terugschroeven of stilleggen is heel ingrijpend. Maar ze maken de oefening: wat is nog rendabel en wat niet? Vooral in de industrie is dat een probleem, waar ook opgebokst moet worden tegen internationale bedrijven die niet kreunen onder de energiecrisis. In de dienstensector zie je dat minder doorwegen.”

De RVA wijst erop dat het gaat om een bescheiden stijging in vergelijking met de tijdelijke werkloosheid die ten tijde van corona werd ingeroepen. Toen werden er meer dan 100.000 mensen – op de piek zelfs tot 825.000 – op tijdelijke werkloosheid gezet. Dergelijke snelle stijging zien we nu nog niet.

Wat houdt tijdelijke werkloosheid precies in? Werkgevers kunnen hun personeel op technische werkloosheid zetten op voorwaarde dat de energiekosten in 2021 minstens 3 procent van de productiewaarde bedroegen en de energiefactuur minstens verdubbeld is. Werknemers krijgen dan een uitkering van de RVA die gelijk is aan 70 procent van hun loon. Dat loon is wel geplafonneerd op 3.075,04 euro bruto per maand. Werkgevers moeten daarenboven een toeslag van 6,10 euro per werkloosheidsdag betalen. Als werknemer kan je de tijdelijke werkloosheid niet weigeren en ben je tegelijk verplicht om je bij VDAB aan te melden. Je kan indien mogelijk ook tijdelijk ergens anders aan de slag of een opleiding volgen.

Toch is het onrustwekkend hoe snel die cijfers de lucht in gaan, zegt Baert. “Het is het oranje knipperlicht op het dashboard. Enerzijds is die technische werkloosheid goed, want het zijn bedrijven die hun mensen niet willen laten gaan. Maar als je mensen op technische werkloosheid zet, betekent dat de facto wel dat het bedrijf niet gaat groeien en misschien wel gaat inkrimpen. Het is de indicator dat de economie aan het stilvallen is. En uiteindelijk dat er een recessie voor de deur staat.”