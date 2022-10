Volwassenenonderwijs stapt naar rechter tegen verplichte test nieuwkomers

Dat nieuwkomers die ­Nederlands leren via het ­NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) een verplichte toets moeten afleggen, schendt volgens tien centra voor volwassenenonderwijs (CVO) de vrijheid van onderwijs. De CVO’s van het vrij onderwijs trekken naar het Grondwettelijk Hof om het decreet Volwassenenonderwijs te laten vernietigen.

“Cursisten kunnen alleen hun ­inburgeringscertificaat halen door dat examen af te leggen. Zo ontneemt de overheid ons het recht, en de decretale ­opdracht, om het niveau van cursisten vast te stellen”, zegt Veerle Adams, ­directeur van CVO Lethas in Brussel. “Aangezien evaluatie essentieel is voor onderwijs, wordt er disproportioneel ingegrepen in de vrijheid van onderwijs.” Een gecentraliseerde eindtoets vanuit de overheid zal volgens de centra ook ­ingrijpen in de onderwijskwaliteit.

De CVO’s sluiten zich door hun stap aan bij Ligo, de federatie van 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. De centra voor basiseducatie organiseren NT2-lessen voor mensen die in hun land minder dan tien jaar scholing hebben ­gehad. Wie meer dan tien jaar onderwijs genoot, stroomt door naar de centra voor volwassenonderwijs.