Marjorie Heuls en Nina Derwael in de tribunes tijdens de kwalificaties van de andere landen. — © BELGA

Coach Marjorie Heuls wil een gesprek met de FIG over een verstrenging van een regel die Nina Derwael twee tienden heeft gekost. Ze is wel tevreden over de prestaties van haar meisjes, ook al kwamen ze vijf keer ten val.