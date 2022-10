Geen finale voor Team Belgym in allroundcompetitie op WK turnen, wel drie individuele finales

Het Belgische vrouwenteam heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de finale van de landencompetitie in het allround op het WK turnen in het Britse Liverpool.

Lisa Vaelen, Maellyse Brassaert, Nina Derwael, Jutta Verkest en Yléa Tollet gingen zaterdag aan de bak en verzamelden 156.063 punten. Vervolgens moesten de rotaties op zondag afgewacht worden om te zien of dat voldoende was voor een stek in de top acht, die startrecht oplevert voor de finale.

Op zondag bleek al snel dat heel wat landen beter deden. Ons land eindigde uiteindelijk pas op de elfde plaats. De beste prestatie kwam op naam van de VS (167.263), voor Groot-Brittannië (164.595) en Brazilië (163.563).

De acht landen met de beste teamscore in de kwalificaties zijn al zeker van een ticket voor het pre-olympisch wereldkampioenschap in Antwerpen. België zal nu via het EK een plaats moeten zien af te dwingen. In Liverpool worden ook de eerste teamtickets uitgereikt voor de Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad. De landen die tijdens de teamfinale een podiumplaats vergaren, zijn sowieso al zeker van een plaatsje op de Olympische Spelen.

In de individuele allroundcompetitie mag Lisa Vaelen met 52.432 punten en een twintigste plaats naar de finale. Na een afwezigheid van meer dan een jaar wegens blessure vierde Nina Derwael haar rentree met 14.700 punten aan de brug met ongelijke leggers, de discipline waarin ze de regerende olympische kampioene, tweevoudig wereld- en Europees kampioene is. Enkel de Chniese Rui Luo deed met 14.900 beter. Op de balk kwam Derwael na een val niet verder dan 12.566 punten.

Op de sprong was Vaelen goed voor 13.499 punten, een achtste plaats en dus een stek in de finale. Op de grondoefening liet ze 13.200 punten noteren. Daarmee kwam ze niet verder dan de 23e stek in de kwalifcaties.