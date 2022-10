Ritchie De Laet na zwarte oktobermaand bij Antwerp: “De druk is er”

“Het kan niet dat ze daarna vrije doorgang krijgen, de bal kunnen afleggen en er iemand vrijstaand kan binnentrappen. Als we op voorsprong komen, winnen we deze wedstrijd. Dat is het verschil met onze sterke winstreeks. We waren efficiënt, scoorden op de juiste momenten en konden de partij doodmaken. Nu is die efficiëntie een stuk minder aanwezig.”

De balans in oktober is erg mager voor Antwerp, dat vier keer verloor en slechts tweemaal won. “Da’s niet goed, hé”, beseft De Laet. “Daarvoor konden we rustig naar beneden kijken in het klassement, nu is het de volgende twee wedstrijden van moeten. De druk ligt erop, te beginnen met volgende week thuis tegen Anderlecht.”

(havg)