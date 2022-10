Max Verstappen heeft in Mexico een nieuw record gevestigd. Als eerste F1-rijder uit de geschiedenis wist de Nederlander veertien races in één seizoen te winnen. De manier waarop Verstappen zich de beste toonde, mag er dan weinig spectaculair hebben uitgezien, voor wie ook de strategische kant van een grand prix kan appreciëren, was het een demonstratie om vingers en duimen bij af te likken.