Toernooirevelatie Ross Smith verslaat naamgenoot Michael Smith en is verrassende winnaar van EK darts

Op het EK darts heeft de Brit Ross Smith de finale gewonnen van zijn naamgenoot, Michael Smith. Ross Smith haalde het met 8-11 en is zo de verrassende winnaar van dit EK. Het is de eerste TV-titel voor de 33-jarige Smith.

In de voorbije week schakelde Ross Smith eerder ook al grote namen als Joe Cullen, Dimitri Van den Bergh en Peter Wright uit, en nu wint hij dus zijn eerste majortitel. Het levert hem een cheque van 140.000 euro op.

Michael Smith stond eerder al acht keer in de finale van een major, finales die hij telkens verloor. En ook nu beet hij dus in het zand. Zijn negende (!) opeenvolgende nederlaag in een major.

