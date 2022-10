Om van te huiveren: zes filmpjes van enge, bizarre en mysterieuze gebeurtenissen

Halloween is de dag - of beter gezegd nacht - bij uitstek voor spoken, geesten, schimmen en ander griezelig ongein. Op 31 oktober jagen ze graag iedereen de stuipen op het lijf, maar ook tijdens het jaar is er paranormale activiteit genoeg. Bibber vooral even mee met deze angstaanjagende video’s van bizarre verschijningen en raadselachtige gebeurtenissen.

Amy en Lauren Elleray-Wilson baten enkele snoepwinkeltjes uit in het Engelse Lancaster, maar voelen zich niet erg meer op hun gemak op een van hun locaties. Het koppel kreeg op een avond een melding van hun beveiligingscamera, maar ze schrokken zich rot toen ze de beelden bekeken. Er was enkel een lichtgevende bol te zien, die door de winkel vloog. Toen ze de beelden op sociale media zetten, reageerden mensen meteen dat ze nog meer zagen op de video.

“Nadat we het contrast verhoogden, zagen we inderdaad iets dat op een arm leek en nog een andere bol”, aldus Amy die ondertussen iets sinister ontdekte over haar snoepwinkel. “Er zouden in een ver verleden een jongen en meisje gedood zijn in het steegje achter het pand. Misschien komen zijn wel een kijkje nemen ’s nachts?” Zullen ze op halloween terugkomen voor een trick or treat?

In het snoepwinkeltje van Amy en Lauren gebeuren vreemde dingen

De antiekzaak van Daniel Parker opende in 2014 de deuren in een gebouw waar eerder een uitvaartcentrum was in een dorp in South Yorkshire. En sinds die dag gebeuren er vreemde dingen. Spullen vallen onverklaarbaar op de grond zonder dat iemand ze aanraakt en op een avond verscheen een mysterieuze sluier van mist toen niemand meer aanwezig was. De antiquair is naar eigen zeggen altijd “erg sceptisch” geweest, maar vermoedt toch dat er iets aan de hand is in zijn zaak.

“Toen ik voor de allereerste keer open was, kreeg ik plots de melding van een elektricien dat er overal glas lag”, aldus Parker. “Op beelden van de beveiligingscamera was te zien hoe een kastje opeens explodeerde, maar er was geen projectiel te zien.” Sindsdien zijn er nog tientallen onverklaarbare dingen gebeurd in zijn winkel. “Iemand heeft me ook gezegd dat ze de geest van een oude man zagen verschijnen in het pand”, klinkt het nog. “Ik geloofde vroeger niet in zo’n dingen, maar sinds ik de ‘meest behekste winkel van het Verenigd Koninkrijk’ heb, weet ik het allemaal niet meer.”

Spullen die op de grond vallen en onverklaarbare mist, wat is er aan de hand in de ‘meest behekste winkel van het VK’?

De Canadese Kathy Gallinger (45) is er al van overtuigd dat het spookt bij haar thuis sinds ze er in 2018 introk. In die vier jaar dat ze er woont, gebeurden al tal van onverklaarbare gebeurtenissen. Maar ze wil niet verhuizen omdat ze van haar huis houdt. “Zolang het blijft bij dingen die bewegen of ons gewoon de stuipen op het lijf jaagt, is het oké voor mij”, klinkt het. “We zijn nog nooit fysiek aangevallen of gewond geraakt.”

Maar sinds ze in maart bizarre beelden maakte, durft ze haar kelder niet meer in. Kathy wilde bewijzen dat het spookt bij haar thuis - en heeft heel wat volgers op TikTok die geïnteresseerd zijn in haar avonturen - dus zette ze overal beveiligingscamera’s. “Ik richtte er eentje op mijn antieke poppen in de kelder, omdat dat een hotspot is”, aldus Kathy. “Toen ik de beelden bekeek, zag ik mijn kat Salem die angstig en bezorgd naar de poppen zat te kijken. Normaal gesproken is hij nooit bang.”

Salem de kat is nooit bang, dus wat jaagt hem hier de stuipen op het lijf?

Oude gebouwen zijn de uitgelezen locatie voor mysterieuze gebeurtenissen. Dat beseft ook deze Amerikaanse man, die in Chicago in een appartementsgebouw woont dat in 1932 werd gebouwd. In augustus deelde hij waarom hij ’s nachts niet kan slapen: er weerklinkt voortdurend gebonk op de deur van zijn kast. Maar als hij gaat kijken, is er niks te zien. “Een oud gebouw, waarschijnlijk behekst”, schreef hij bij zijn video op TikTok. “Misschien spoken die verstoppertje spelen.”

“Geesten die verstoppertje spelen” in een pand uit de jaren dertig?

Ook buitenshuis kunnen rare dingen gebeuren. Een beveiligingscamera legde eind vorig jaar een bizarre verschijning vast in een rustige residentiële wijk in het Verenigd Koninkrijk waardoor believers razend enthousiast zijn. “Dit is de beste opname die ik in lange tijd al zag”, zegt Chris Romer, voorzitten van de Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena, een Britse non-profitorganisatie die paranormale fenomenen onderzoekt. “Echt ongelooflijk en ook mysterieus hoe het licht plots verdwijnt.” Al moet de man ook toegeven dat het wellicht iemand is die passeert die het lampje van zijn smartphone heeft aanstaan. “Dus wellicht is hier niks paranormaal aan.”

Ook buitenshuis kunnen onverklaarbare dingen gefilmd worden

Wie geen spoken in huis heeft, kan zelf een masker aantrekken om zijn medebewoners de stuipen op het lijf te jagen. Maar als je partner doodsbang is in het donker, is het niet altijd verstandig om dat in het holst van de nacht te doen. Dan bestaat de mogelijkheid dat je plan verkeerd - en pijnlijk - afloopt.