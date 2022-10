Halloween in de Klimaatschool in Bree

Halloween is een feest dat niet mag ontbreken in de Klimaatschool. De leerlingen en leerkrachten komen verkleed in dit thema naar school en de klassen voorzien leuke activiteiten: voorwerpen zoeken in heksenbrij knutselen van een eigen heksenhoed, koekjes bakken... Het vijfde en zesde leerjaar starten met hun eerste activiteit van hun minionderneming. Ze maken lekkere soep voor de hele school. Iedereen kan voor 1 euro 's middags genieten van een lekker kommetje pompoensoep. Omdat ze hierbij ook denken aan het milieu, brengt elke soepeter een eigen kommetje van thuis mee.