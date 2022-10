Bij Jong Genk paste trainer Hans Somers zes nieuwe spelers in. Het eerste elftal had vrijdag tegen KV Mechelen gespeeld waardoor Ouattara, Castro, Carstensen, Galarza, Didden en Németh matchritme mochten opdoen bij de jonge Genkies. Kelvin John was geblesseerd. Sekou Diawara was ziek thuis gebleven. Bij SK Beveren zette Wim De Decker Barry in de basis ten koste van Van Damme.

© BELGA

1ste minuut

Een goede zet zo bleek, want Barry opende in de eerste minuut al de score. Dieumerci Mbokani troefde Didden af en legde de bal op een schoteltje klaar voor zijn spitsbroeder, die zijn zevende van het seizoen tegen de netten prikte. Slechter kon Jong Genk niet beginnen. Toch was blauw-wit niet aangeslagen. Het reageerde meteen. Carstensen stuurde Németh diep na een één-tweetje met Geusens. De Hongaarse spits zag Godts aan de tweede paal opduiken. Hij had de 1-1 aan de voet, maar zijn poging strandde op de paal.

© BELGA

Noodlot

Het spel was in evenwicht tot even voorbij het kwartier Mbokani hoger sprong dan Didden en Barry op weg naar doel kopte. Ouattara probeerde de spits nog te stoppen, maar moest daarvoor te hard aan het truitje van de aanvaller hangen. Strafschop voor SK Beveren en rood voor Ouattara. Mbokani zette de penalty om. Leysen zat er nog met een hand bij, maar kon de 2-0 niet verhinderen.

© BELGA

Jong Genk moest meer dan 70 minuten met tien man verder. Coach Hans Somers stuurde bij. Jay-Dee Geusens werd geslachtofferd voor Daan Dierckx, die achteraan de positie van Ouattara innam. Beveren nam het balbezit over en kreeg via Coopman en Barry nog enkele kansen. Jong Genk haalde via Godts en Rommens op links nog enkele keren de achterlijn, maar de aansluiting ontbrak. Ruststand: 2-0.

Strijdend

Geen wijzigingen na de rust. Jong Genk zou strijdend ten onder gaan. Galarza ging na een Beverse vrije trap met de bal aan de haal en lanceerde Németh. Galarza spurtte door en kon alleen op de jarige doelman Reus af, maar Németh probeerde het alleen. Luiz zette het blok in de zestien, maar ref Willems zag er geen strafschop in.

© BELGA

Het sierde de troepen van Somers dat ze na de 2-0 bleven voetballen en op zoek gingen naar de aansluitingstreffer. Maar een controlerend Beveren diepte een kwartier voor tijd de score uit. Mbokani haalde de achterlijn en ramde de bal voor doel. Daar duwde Barry met de bil de 3-0 tegen de netten. Boeken dicht voor Jong Genk.

Beveren klimt door deze 3-0-zege samen met RWDM naar de leiding van de Challenger Pro League. Jong Genk blijft laatste en mag volgende speeldag naar Lierse Kempenzonen. (jds)