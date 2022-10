Je eet beter een stukje vis of mosselen dan een biefstuk of kippensaté. Tot die conclusie komt een team Zweedse wetenschappers, dat de voedingswaarde van vis en zeevruchten vergeleek met kip, rund- en varkensvlees. Volgens de onderzoekers is enkel zeedieren eten beter voor de gezondheid én het milieu.